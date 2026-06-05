Армения не вернется в ОДКБ и, когда понадобится, примет решение и выйдет из организации.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении.

В ходе дебатов член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян спросил у Пашиняна , что значит «заморозка участия» в ОДКБ и почему все еще не принято решение о выходе из организации.

«Выйдем. Вы что, пугаете нас? Примем решение и выйдем, примем решение и выйдем <…>. Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал он.