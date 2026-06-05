Россия рассчитывает, что следующая встреча в формате «3+3»(Азербайджан, Армения, Грузия и три их соседа — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу на уровне глав МИД пройдет в Баку или Ереване, обсуждения по этому вопросу ведутся.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване. Как мы понимаем, переговоры на этот счет продолжаются между нашими азербайджанскими и армянскими коллегами», — сказал он в ходе сессии «Платформа «3+3»: общие вызовы и стратегическое партнерство».