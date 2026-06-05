В Баку на улицах Сабита Оруджова, Мехди Мехдизаде и Фазаила Байрамова часть парковочных мест упразднили и организовали специальные зоны посадки и высадки пассажиров для такси.

Для этого были установлены дорожные знаки «Стоянка такси» и «Остановка запрещена», — сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Как сообщили в соответствующих структурах, аналогичные знаки также размещены на проспекте Бабека, улице Большого Шёлкового пути и улице Гасана Салмани.

Благодаря изменениям созданы дополнительные удобства для посетителей Республиканского перинатального центра, Yeni Klinika, Leyla Medical Centre, Baku Medical Plaza и Mediland Hospital.