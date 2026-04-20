Решение Ирана не участвовать в переговорах с США не изменилось.

Об этом сообщил «Tasnim» информированный источник.

Источник отметил, что для проведения переговоров важно выполнить ряд предварительных условий.

Он добавил, что морская блокада, введенная против Ирана, является основным препятствием для переговоров, и об этом было сообщено Пакистану.

Пакистан, в свою очередь, заявил, что это было передано президенту США Дональду Трампу.

Кроме того, в посланиях, переданных Ирану, содержатся чрезмерные требования США.

Официальный Тегеран считает переговоры пустой тратой времени, пока США не посмотрят на этот вопрос реалистично и не исправят свои просчеты.

Источник отметил также, что Иран рассматривает возможность того, что эти переговоры являются обманом, и готов к военному столкновению.