Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араухо погибла, утонув во время соревнований «Ironman».

Как сообщают зарубежные СМИ, тнцидент произошёл в американском штате Техас.

Спортсменка утонула в озере во время этапа плавания, пытаясь преодолеть дистанцию триатлонной гонки.

Её тело было обнаружено в 09:30 по местному времени в одном из озёр Техаса. По факту происшествия начато расследование.

Отмечается, что Мара Флавия Араухо была также популярна в соцсети Instagram, где у неё было около 60 тыс. подписчиков.

Ранее спортсменка занимала третье место на соревнованиях «Brasilia Triathlon» и дважды получала путёвку на чемпионаты мира по программе «Ironman 70.3».