Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с государственным визитом, сообщает «Синьхуа».

К визиту китайского лидера в столице КНДР подготовились заранее: улицы города украсили государственными флагами двух стран, портретами Си Цзиньпина и праздничными баннерами на китайском и корейском языках. В оформлении Пхеньяна особое внимание уделено теме традиционной дружбы и стратегического партнерства между двумя государствами.

Поездка проходит в год 65-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Пекином и Пхеньяном, который остается одним из ключевых документов в отношениях двух соседних стран.

Нынешний визит стал первым для Си Цзиньпина в Северную Корею с июня 2019 года. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в регионе и на Корейском полуострове.