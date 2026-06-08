Землетрясение магнитудой 7,8 произошли на юге Филиппин.

Три человека погибли, еще четверо пострадали. В северной и центральной частях острова Минданао повреждены 37 зданий, включая школы, больницы и жилые дома. В некоторых районах острова наблюдаются перебои с электричеством.

Президент Фердинанд Маркос-младший распорядился приостановить занятия в учебных заведениях в ряде районов Минданао. Он поручил ведомствам скоординировать действия по ликвидации последствий, обеспечить гуманитарную помощь и работу эвакуационных центров.

Эпицентр находился примерно в 58 километрах от Генераль-Сантоса, где проживают порядка 679 тысяч человек. В течение двух часов после основного толчка произошли как минимум одиннадцать афтершоков магнитудой от 4,8 до 6,5.