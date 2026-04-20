Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, призвал Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» и больше не заниматься шантажом.

Как сообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции в Будапеште, он также выразил надежду на то, что Россия продолжит поставки сырья по этой магистрали.

Журналисты попросили Мадьяра прокомментировать заявления Зеленского о том, что «Дружба вскоре будет готова к работе, но поставки возобновятся только тогда, когда Венгрия снимет возражения против предоставления Евросоюзом кредита Киеву на €90 млрд. Лидер «Тисы» ответил, что ему не нравится подобный подход и он «не советует заниматься шантажом» по отношению к Венгрии и всем странам ЕС. Мадьяр отметил, что не рекомендовал бы Зеленскому идти по этому пути.

«Если нефтепровод «Дружба» пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием. А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть, потому что без каждого из этих условий ничего не будет. У нас тоже есть информация, что это может произойти в ближайшие дни, как и было объявлено, но мы не допустим никакого шантажа», — заявил лидер «Тисы».