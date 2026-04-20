Со следующего месяца в рамках конкурса по приёму на должности директоров школ будет проведён тестовый экзамен для проверки профессиональных знаний.

Об этом сообщает Агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что в рамках конкурса на замещение вакантных должностей директоров государственных общеобразовательных учреждений тестирование пройдут кандидаты, соответствующие требованиям по образованию и стажу, но не имеющие результатов сертификации, диагностической оценки или тестового этапа конкурса по приёму на работу учителей, либо показавшие результаты ниже установленных требований.

Также в экзамене примут участие действующие директора, их заместители и организаторы внешкольной и внеклассной воспитательной работы.

Экзамены по профильным предметам будут проведены 2, 3, 10 и 11 мая.

Лица, ранее приглашённые на аналогичное тестирование, не будут участвовать в данном этапе.

Граждане могут зарегистрироваться для участия, обратившись до 23 апреля 17:00 в местные органы управления образованием по месту работы. При подаче заявления необходимо предоставить удостоверение личности и документ о высшем образовании.