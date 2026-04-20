Министерство иностранных дел Чехии выразило решительный протест послу России в стране Александру Змеевскому в связи с угрозами, высказанными в адрес чешских компаний.

Об этом сообщает чешская пресса со ссылкой на МИД.

По данным ведомства, посол был вызван к директору европейского департамента МИД Хане Хубачковой.

Решение о вызове дипломата было принято на прошлой неделе министром иностранных дел Петром Мацинкой.

В МИД Чехии заявили, что подобная риторика в отношении страны, её организаций и союзников является абсолютно неприемлемой.

Отмечается, что война России против Украины привела к серьёзному ухудшению ситуации в сфере безопасности в Европе. Также подчёркивается, что все формы помощи Чехии Украине имеют прочную основу в международном праве.

В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе Минобороны России опубликовало список европейских компаний, производящих беспилотные летательные аппараты для Украины. В перечне упоминались две компании с филиалами в Чехии — пражский офис украинской компании «DeVIRo» и компания «PBS».

Российская сторона заявила, что эти предприятия могут стать законными военными целями.