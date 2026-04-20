20 апреля в городе Куала-Лумпур (Малайзия) начала работу 19-я Азиатская выставка оборонных услуг DSA 2026. В мероприятии принимает участие делегация Азербайджана под руководством заместителя министра оборонной промышленности Мехмана Бахышова.

Об этом сообщает Министерство оборонной промышленности Азербайджана.

На выставке холдинг Azərsilah демонстрирует 72 наименования продукции оборонного назначения. На стенде Azərsilah свои разработки также представляют азербайджанские компании USH Group, Synapline, Q-STP, 6L Systems и RD Smart.

Выставка DSA 2026, проводимая раз в два года при организации министерств обороны и внутренних дел Малайзии, собрала более 600 высокопоставленных делегаций и 1400 компаний из 50 стран.

В рамках мероприятия Мехман Бахышов провёл встречи с заместителем министра национальной обороны Турции Мусой Хейбетом, замминистра обороны Малайзии Адли бин Захари и начальником генштаба ВС Сингапура Аароном Бенгом, сообщили в министерстве.

На встречах стороны положительно оценили текущее состояние отношений и подчеркнули важность расширения сотрудничества, а также необходимость изучения новых возможностей взаимодействия на различных платформах.

Кроме того, была отмечена значимость международного сотрудничества и обмена опытом в сфере оборонной промышленности, а также важность продолжения подобных диалогов в будущем. Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что выставка продлится до 23 апреля.