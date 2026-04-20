Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не планирует возобновлять активное участие в работе ОДКБ. Об этом он заяявил, выступая на презентации предвыборной программы правящей партии «Гражданский договор».

«Как вы знаете, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. Это зафиксировано в нашей предвыборной программе», — сказал Пашинян.

При этом он отметил, что участие Армении в различных многосторонних форматах сотрудничества остаётся важным элементом внешней политики страны и способствует формированию сбалансированного и уравновешенного курса.