Израиль оказался в стратегически уязвимом положении, несмотря на военные успехи, пишет эксперт по безопасности Йоав Лимор на страницах издания Исраэль хайом. По его оценке, серия перемирий — в Газе, Иране и Ливане — фактически была навязана Израилю извне и не привела к достижению ключевых целей.

Автор отмечает, что за более чем 900 дней боевых действий страна так и не добилась решающего результата ни на одном направлении. «ХАМАС остаётся, “Хезболла” пережила тяжёлую кампанию, а Иран может выйти из конфликта сильнее», — подчеркивает Лимор.

При этом, несмотря на нанесённый ущерб противникам, Израиль всё чаще воспринимается как государство, «чьи решения принимаются не в Иерусалиме, а в Вашингтоне».

Особо жёстко эксперт оценивает зависимость от США и роль президента США Дональда Трампа. По его словам, публичный запрет Вашингтона на удары по Ливану стал ударом по репутации страны. «Это было не просто указание — это было публичное унижение и серьёзный удар по израильскому сдерживанию», — говорится в материале.

Лимор также указывает, что Израиль не смог добиться своих целей в переговорах с Ираном — в частности, по ракетной программе и поддержке прокси-сил. Более того, существует риск, что США пойдут на уступки Тегерану.

Ситуация на севере страны, по его оценке, близка к критической. Израиль ограничен в действиях в Ливане, что ведёт к новым атакам и потерям. «Это проверенный рецепт атак, жертв и растущего разочарования жителей севера», — пишет он.

Эксперт подчёркивает, что доверие к властям размывается, а северные районы сталкиваются с оттоком населения и фактической деградацией.

На фоне происходящего Израиль, по мнению Лимора, теряет стратегическую самостоятельность. «На словах — региональная держава, на деле — превращается в американский протекторат», — отмечает он.

Ситуацию усугубляет международная изоляция: влияние Турции и Катара в Газе растёт, «Хезболла» и Иран сохраняют устойчивость, а отношение мировой общественности к Израилю становится всё более негативным.

В этих условиях, делает вывод автор, Израилю необходимо пересмотреть курс, поскольку текущая стратегия не приводит к заявленным результатам и лишь усиливает зависимость от внешних игроков.