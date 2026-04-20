Во время ночной атаки в ночь на 20 апреля российский ударный беспилотник попал в жилой дом советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. В результате попадания здание оказалось практически уничтожено, сам он получил ранения и был госпитализирован.

По словам Бескрестнова, один из реактивных дронов типа «Шахед» врезался прямо в стену его дома.

«Один управляемый реактивный «Шахед» врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив», — написал он на своей странице в Facebook.