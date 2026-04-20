Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил легкое повреждение ноги во время авиаударов США и Израиля по резиденции покойного верховного лидера. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник Азим Эбрахимпур. Его слова цитирует Iran International.

Эбрахимпур отметил, что Хаменеи находился на территории комплекса в момент атаки и пострадал от ударной волны ракеты. По его словам, информация о более серьезных травмах не соответствует действительности.

Он также добавил, что распространяемые слухи о состоянии здоровья верховного лидера являются попыткой дестабилизировать ситуацию и спровоцировать внутренние разногласия.