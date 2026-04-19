Йеменские хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.

«Если Сана (столица Йемена) решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны», — заявил Хусейн аль-Эззи.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив и является важным маршрутом поставок энергоносителей из стран Персидского залива в Европу. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).