Движение судов в Ормузском проливе остается парализованным после обстреляла торговых судов, сообщает Al Jazeera.

Иранские власти приостановили движение судов всего через несколько часов после кратковременного открытия пролива, призвав США снять военно-морскую блокаду своих портов.

По данным СМИ, подавляющее большинство владельцев судов, застрявших в Персидском заливе на Ближнем Востоке, возвращали свои корабли на прежние позиции, что подтвердило издание Lloyd’s List, занимающееся морскими новостями и аналитикой.

Движение судов остается парализованным после того, как диспетчеры предупредили о том, что пролив снова находится под «строгим контролем и управлением вооруженных сил».