Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил надежду, что режим перемирия между Ираном и США может перерасти в устойчивый и долгосрочный мир.

В интервью АПА он отметил, что Азербайджан с самого начала был обеспокоен эскалацией напряжённости в регионе и предпринимал усилия для скорейшего прекращения боевых действий, а также для открытия политико-дипломатических каналов урегулирования.

По словам министра, определённый прогресс стал возможен благодаря ответственному подходу ряда региональных государств, при этом особая роль в организации переговоров была отмечена за Турцией и Пакистаном, что в итоге способствовало достижению перемирия.

Байрамов также подчеркнул, что в Баку рассчитывают на трансформацию достигнутого перемирия в прочный мир.

Отдельно он обратил внимание на благодарственные заявления иранских официальных лиц в адрес Азербайджана, расценив их как проявление взаимной солидарности между странами. В этом контексте он упомянул оценки заместителя министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде как подтверждение дружественного характера отношений между Баку и Тегераном.

Глава МИД также напомнил, что в первые часы после событий президент Азербайджана направил соболезнования и посетил посольство Ирана в Баку, выразив поддержку и сочувствие. Кроме того, Азербайджан с первых дней предоставил Ирану гуманитарную помощь, что, по его словам, соответствует традициям и внешнеполитическим принципам страны, особенно в отношениях с соседними государствами.