Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим албанским коллегой Феритом Ходжа.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Джейхун Байрамов поздравил албанского министра с назначением и пожелал ему успехов на этом важном посту», — говорится в сообщении.

В ходе встречи была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества, в частности в сферах политического диалога, экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, туризма, образования и культуры.

Сотрудничество в энергетической сфере было отмечено как основная движущая сила двусторонних отношений. Была подчеркнута важность дальнейшего развития отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и взаимовыгодном партнерстве.

Была отмечена важность постоянного сотрудничества и солидарности в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

Особо была подчеркнута роль диалога и дипломатии в решении региональных и международных конфликтов.