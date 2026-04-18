Американские военные намерены задерживать связанные с Ираном нефтяные танкеры и коммерческие суда в международных водах, передает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям ее источников, в ближайшие дни США планируют высаживаться на борт таких судов, расширяя тем самым морскую блокаду за пределы Ближнего Востока.

Как отмечает издание, таким образом Вашингтон пытается взять под контроль имеющие отношение к Ирану суда по всему миру, включая находящиеся за пределами Персидского залива танкеры с иранской нефтью и водный транспорт, который может перевозить оружие для исламской республики.