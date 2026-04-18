Азербайджанские военные переходят на турецкое программное обеспечение для управления ресурсами и цифровой координации.

По данным турецких СМИ, электронная система управления бизнесом нового поколения KOVAN («Улей»), разработанная турецкой компанией HAVELSAN в качестве альтернативы зарубежному программному обеспечению в области корпоративных информационных систем.

Вслед за Управлением оборонной промышленности при Администрации Президента Турции, государственной компанией BOTAŞ, Высшей избирательной комиссией Турции и Стамбульским технопарком, новая система управления персоналом, являющаяся компонентом KOVAN, впервые за рубежом внедрена в оборонном ведомстве Азербайджана.