На фоне недавних вооруженных инцидентов с участием детей и подростков турецкие власти приняли решение внедрить специальные детские SIM-карты, оснащенные системой блокировки нежелательного контента. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Турецкие аналитики и эксперты сходятся во мнении, что видеоигры, пропагандирующие насилие, повышают риск агрессивного поведения у детей. Помимо внедрения специальных SIM-карт, доступ к которым получат родители, власти рассматривают возможность блокировки VPN-сервисов, а также ограничения доступа к интернету для лиц младше 18 лет.

Ужесточить контроль за доступом детей к играм власти решили после нападений в школах, которые произошли с разницей в один день. 14 апреля в турецком городе Сиверек бывший ученик школы взял в заложники нескольких детей. В итоге пострадали 16 человек — школьники и учителя. Нападавший покончил с собой.

На следующий день восьмиклассник устроил стрельбу в школе в городе Кахраманмараш. В результате погибли девять человек, а нападавший совершил самоубийство. В ходе расследования следователи выяснили, что молодой человек часто играл в «жестокие» компьютерные игры и обсуждал планы нападения на школу с игроками из других стран. Девушка из Аргентины, с которой подросток познакомился в интернете, утверждает, что пыталась отговорить его от преступления.