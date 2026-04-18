Политика Азербайджана основывается на том, чтобы все реализуемые в регионе проекты и связи приносили взаимную выгоду каждой стране.

Об этом в интервью заявил специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, передает Report.

По его словам, такая концепция сотрудничества открывает более устойчивые и масштабные возможности для взаимодействия. Основная цель — не только экономическое развитие, но и укрепление сотрудничества в гуманитарной и других сферах.

Он отметил, что Азербайджан рассматривает Зангезурский коридор как часть Среднего коридора, что усиливает геостратегическую роль страны как важного связующего звена в регионе.

Амирбеков подчеркнул, что братская Турция уже видит практические результаты такого сотрудничества. Также он указал на важную роль Грузии, через которую существующие транспортные маршруты соединяют Азербайджан с Турцией и далее с Европой.

В рамках этого взаимодействия реализуются крупные инициативы в сферах транспорта, логистики и энергетики, которые оказывают значительное влияние на развитие региона и приносят пользу всем участникам.

Он также отметил, что Армения, находившаяся в изоляции из-за своей прежней политики, может получить выгоду от принципа «выигрыш для всех» в случае участия в мирном процессе.

По его словам, для этого важно присоединение Армении к процессу нормализации и развитие отношений на основе взаимного доверия. В таком случае страна сможет интегрироваться в региональное экономическое сотрудничество.

Амирбеков выразил уверенность, что 2026 год может стать решающим в этом направлении.