Новая дата ирано-американских переговоров еще не определена, ее можно назначить только после согласования рамочных условий. Об этом заявил заместитель главы МИД исламской республики Саид Хатибзаде, передают СМИ.

«Пока мы не договоримся о рамочных условиях, мы не можем назначить дату», — сказал он журналистам на полях Антальского дипломатического форума.

По словам Хатибзаде, стороны достигли «серьезного прогресса». «Но затем максималистский подход другой стороны <…> не позволил нам достичь соглашения», — подчеркнул он. Как пояснил замминистра, эти американские требования означали бы, что Иран стал бы «исключением из международного права». «Хочу четко заявить: Иран не согласится быть исключением из международного права, все, на что мы согласимся, должно соответствовать международному праву», — указал он, не приведя деталей.