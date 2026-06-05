Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России: его поддержали 226 членов палаты представителей, 195 выступили против.

Президента США законопроект уполномочивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры.

Из документа следует, что речь идет о санкциях в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественных и визовых ограничениях в отношении российских чиновников, а также о повышении пошлин на все товары и услуги, импортируемые из России в Соединенные Штаты «как минимум до 500% от стоимости таких товаров и услуг».

Законопроект, в частности, направлен на укрепление американской помощи Украине путем предоставления более $1 млрд на обеспечение безопасности и восстановление. Он также предусматривает выделение еще $8 млрд долларов на оборону — в виде займов.