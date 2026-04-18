Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил о высоком уровне отношений между Тегераном и Баку.

Заявление прозвучало в ходе общения с журналистами на полях V Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Иран придаёт большое значение поддержке и солидарности со стороны стран региона, в том числе Азербайджана. Хатибзаде подчеркнул, что отношения между двумя государствами остаются на высоком уровне и продолжают укрепляться.

Он также отметил, что в ходе телефонного разговора между президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была подтверждена приверженность дальнейшему развитию двусторонних связей.

В завершение дипломат выразил благодарность азербайджанскому народу и главе государства за поддержку и дружественное отношение.