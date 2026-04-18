Армения и Россия договорились продолжить выполнение достигнутых договоренностей в военно-технической сфере. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на брифинге после заседания правительства.

«С Россией у нас есть, было военно-техническое сотрудничество, которое в какой-то момент существенно сократилось или прекратилось», — сказал Пашинян.

По словам премьера, в рамках визита в Москву и встречи с президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность, «чтобы ранее достигнутые соглашения в сфере ВТС были выполнены».