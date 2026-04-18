Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турецкие авиалинии могут начать летать и в Гюмри. По его словам, запуск рейсов Turkish Airlines в Ереван стал возможен благодаря личным договорённостям с Эрдоганом, достигнутым в Китае.

Говоря о развитии отношений с Баку и Анкарой, Пашинян отметил, что давно пора перевести контакты с турецкими и азербайджанскими сторонами в рабочую повестку.

Согласно имеющимся данным на 18 апреля 2026 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд заявлений, касающихся внутренней экономической политики, региональных связей и предстоящих выборов: