Генеральный консул Азербайджана в Батуми Фуад Азизов встретился с новоизбранным председателем Верховного Совета Аджарской Автономной Республики Цотне Ананидзе, сообщает «Азертадж».

На встрече присутствовали вице-консул Махбуба Намазова, от аджарской стороны – заместитель председателя Рамаз Жинтчарадзе и член Верховного Совета Фати Халваши.

В ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, в том числе регионами двух стран. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям глав государств и правительств обеих стран отношения вышли на высокий уровень.

Фуад Азизов поздравил Цотне Ананидзе с избранием на пост председателя Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления межрегиональных экономических, гуманитарных, культурных и межпарламентских связей. Генеральный консул также подчеркнул важность налаживания более тесного и эффективного сотрудничества между регионами.

Стороны выразили готовность продолжать усилия по расширению сотрудничества.