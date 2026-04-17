Правительства США и Азербайджана активно работают над реализацией Хартии стратегического партнёрства, подписанной 10 февраля вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Президентом Ильхамом Алиевым. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Она отметила, что Азербайджан обладает значительным потенциалом в качестве регионального транспортно-логистического хаба, и подчеркнула предпринимаемые шаги по улучшению деловой и инвестиционной среды в обеих странах.

«В период администрации Дональда Трампа мы придаём особое значение экономической дипломатии и соглашениям, создающим взаимное благосостояние», — добавила Эми Карлон.