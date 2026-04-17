Президент Украины Владимир Зеленский заявил о движении страны к созданию собственных возможностей по производству систем противовоздушной обороны.

По его словам, речь идет о полном спектре компонентов ПВО — от самих систем до ракет и сопутствующих технологий. Глава государства подчеркнул, что практически ежедневно поддерживает связь с международными партнерами как на политическом, так и на военном уровне для усиления обороноспособности.

«Мы ищем антибаллистику. Самое главное — движемся к таким условиям, когда сможем в Украине и вместе с партнерами производить противовоздушную оборону — все необходимые форматы ПВО: системы, ракеты и т.д.», — отметил Зеленский.

Он добавил, что развитие собственного производства ПВО является стратегической задачей для страны, которая «будет гарантировать защиту на десятилетия».