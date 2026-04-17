Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил о планах по поэтапному восстановлению страны в течение пяти лет, включая политические реформы, экономическое развитие и восстановление государственного единства.

По его словам, Сирии предстоит заново провести перепись населения и собрать демографические данные после масштабного внутреннего и внешнего перемещения. «Все это нужно задокументировать заново», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что часть задач, изначально рассчитанных на пятилетний срок, уже удалось реализовать в течение года благодаря устойчивости населения и внешней поддержке.

Аш-Шараа также заявил, что страна пока «не получила прямой помощи», хотя были обещания, и подчеркнул, что Дамаск делает ставку на собственные силы. При этом помощь, если она поступит, «не должна быть политизированной».