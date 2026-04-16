США возобновят удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто до истечения срока прекращения огня, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном продлении перемирия.

При этом Трамп отметил, что в переговорах с Ираном достигнут «значительный прогресс» и допустил возможность скорого заключения сделки. По его словам, следующая встреча может состояться уже в ближайшие выходные, а будущие договорённости должны предусматривать отказ Тегерана от ядерного оружия сроком более чем на 20 лет.

«Могу вам сказать, у нас всё идёт очень хорошо. Может быть, это произойдёт и раньше. Не уверен, что срок [перемирия] нужно продлевать», — заявил Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Он также отметил, что режим прекращения огня между Израилем и Ливаном будет распространяться на «Хезболлу».