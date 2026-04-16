Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Россия сохраняет право на самооборону в соответствии с международным правом. Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к Финляндия и странам Балтии на фоне сообщений о возможной причастности украинских беспилотников к ударам по российской территории, передаёт ТАСС.

По словам Шойгу, в последнее время фиксируются случаи, когда, как утверждается, через воздушное пространство Финляндии и государств Балтии осуществляются удары украинских беспилотников по России.

Он также отметил, что подобные ситуации, по его оценке, могут объясняться либо недостаточной эффективностью систем противовоздушной обороны западных стран, либо возможным сознательным предоставлением их воздушного пространства для таких действий.

В этом контексте Шойгу сослался на 51-ю статью Устава ООН, подчеркнув, что она закрепляет право государств на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооружённого нападения.