Президент США Дональд Трамп заявил о достижении предварительной договорённости о 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном, начиная с сегодняшнего дня. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, уже завтра ожидаются переговоры на уровне лидеров двух стран — первый подобный контакт за последние десятилетия. Он отметил, что диалог между сторонами не велся около 34 лет, и назвал предстоящую встречу важным шагом для снижения напряжённости в регионе.

«Мы пытаемся немного снизить напряжённость между Израилем и Ливаном. Лидеры не разговаривали много лет. Это произойдёт завтра. Хорошо», — написал он.

Ранее, как уточняется, Трамп провёл телефонный разговор с президентом Ливана Жозефом Ауном, в ходе которого обсуждались возможные шаги по скорейшему прекращению огня между Израилем и Ливаном и стабилизации ситуации.