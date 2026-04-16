Спикеры парламентов Грузии Шалва Папуашвили и Азербайджана Сахиба Гафарова обсудили вопросы продвижения стратегических энергетических проектов.

Встреча прошла на полях 152-й сессии Межпарламентского союза в Стамбуле. По словам Папуашвили, стороны подтвердили приверженность стратегическому партнерству Грузии и Азербайджана и обсудили вопросы регионального мирного процесса.

В ходе встречи Сахибе Гафаровой была вручена первая Парламентская медаль почета, учрежденная парламентом Грузии, за вклад в развитие двусторонних отношений и парламентской дипломатии.