В Ясамальском районе Баку задержан подозреваемый в краже мобильного телефона из магазина электроники стоимостью 2 900 манатов.

Как сообщили в МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 36-летний О. Бурджиев.

В ходе расследования было установлено, что он совершил преступление, воспользовавшись тем, что продавец отвлекся.

Также выяснилось, что задержанный совершил кражу ювелирных изделий на сумму 750 манатов из магазина на территории Насиминского района.

Расследование продолжается.