Иран с момента окончания войны с США и Израилем в июне 2025 года в 10 раз увеличил производство беспилотников различного типа.

Об этом заявил заместитель командующего армией исламской республики Али Реза Шейх.

«Объем производства наших ударных беспилотников за семь месяцев после двенадцатидневной войны стал в 10 раз больше», — приводит его слова иранская гостелерадиокомпания. Военачальник в очередной раз предостерег США и Израиль, отметив, что ВС Ирана, «без сомнения, дадут отпор, если противник снова попытается провести какую-либо операцию».