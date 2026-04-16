Ещё одна ночь подтверждает: Россия делает ставку на войну, и давление на неё должно усиливаться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за сутки и ночь Россия применила почти 700 дронов и ракеты, включая 19 баллистических — большинство ударов пришлось по Киеву. Силам ПВО удалось сбить 636 дронов и часть ракет, однако есть попадания.

Погибли люди в Одессе, Киеве и Днепре, среди жертв — 12-летний мальчик. Около 100 человек получили ранения.

Зеленский поблагодарил Германию, Норвегию и Италию за новые договорённости по усилению ПВО и сообщил о работе с Нидерландами по дополнительным поставкам.

Он подчеркнул, что ни о какой нормализации отношений с Россией речи быть не может, и призвал партнёров ускорить выполнение ранее данных обещаний, включая поставки ракет для систем Patriot.

«Никакой нормализации с такой Россией быть не может. Давление на Россию должно работать. И важно своевременно выполнять каждое обещание помощи Украине. Есть много политических обязательств партнёров, которые уже были озвучены, но ещё не реализованы», – отметил он.