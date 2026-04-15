В Израиле считают, что за решением Италии приостановить автоматическое продление оборонного соглашения с Израилем могут стоять не только внутренние политические причины, но и внешнее влияние, включая Турцию, пишет Maariv.

Источник в израильской оборонной промышленности заявил изданию, что изменения связаны в первую очередь с политикой правительства Италии, при этом сами оборонные отношения между странами остаются стабильными и «близкими».

В то же время в израильских оборонных кругах полагают, что на ситуацию могло косвенно повлиять стремление Турции укрепить позиции своей оборонной промышленности в Европе, в том числе за счёт конкуренции с израильскими компаниями.

Отдельно подчеркивается развитие турецкого сектора беспилотников, который рассматривается как конкурент израильских разработок.

По оценкам источника, ситуация отражает более широкую конкуренцию на мировом оборонном рынке, где политические решения тесно связаны с экономическими интересами.