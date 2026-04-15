Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что армяно-российские отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Выступая в парламенте, глава правительства подчеркнул, что утверждения об обратном не соответствуют действительности. По его словам, те, кто пытается представить ситуацию иначе, преследуют внешние интересы и действуют против государства.

Пашинян также прокомментировал заявления лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который ранее допустил возможность экономического конфликта между Ереваном и Москвой в случае победы действующей власти на выборах.

Премьер обвинил оппонента в попытке искусственно обострить ситуацию. По его словам, подобные заявления направлены на разжигание экономического противостояния и могут нанести ущерб национальным интересам.

Отдельно Пашинян отметил, что силы, заинтересованные в эскалации, стремятся подорвать работу ЕАЭС. Он подчеркнул, что такие действия могут быть продиктованы узкими личными интересами и желанием сохранить собственные активы, несмотря на возможные негативные последствия для страны.