В турецком городе Конья в рамках международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix – 2026» успешно выполнен очередной этап задач.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе учений с участием самолётов SU-25 и F-16, а также вертолётов T-70 были выполнены тактические задачи по обеспечению воздушного превосходства и поддержке операций по поиску и спасению членов экипажа воздушного судна, условно потерпевшего крушение на территории противника.

В ходе операции авиационная поддержка осуществлялась при высокой координации, что позволило минимизировать риски в районе учений и повысить эффективность спасательных действий.

Отмечается, что пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана успешно справились с поставленными задачами и внесли весомый вклад в достижение целей учений.