В турецком городе Конья в рамках международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix – 2026» успешно выполнен очередной этап задач.
Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
В ходе учений с участием самолётов SU-25 и F-16, а также вертолётов T-70 были выполнены тактические задачи по обеспечению воздушного превосходства и поддержке операций по поиску и спасению членов экипажа воздушного судна, условно потерпевшего крушение на территории противника.
В ходе операции авиационная поддержка осуществлялась при высокой координации, что позволило минимизировать риски в районе учений и повысить эффективность спасательных действий.
Отмечается, что пилоты Военно-воздушных сил Азербайджана успешно справились с поставленными задачами и внесли весомый вклад в достижение целей учений.
В международных поисково-спасательных учениях Азербайджан представлен пилотами ВВС, специалистами парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, авианаводчиками, а также техническим персоналом и авиационной техникой.