Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что его будущее правительство проведет конституционную реформу, чтобы ограничить срок полномочий премьер-министра двумя четырехлетними сроками.

Нововведение лишит уходящего премьер-министра Виктора Орбана, возможности вернуться к власти, пишет Bloomberg.

Должность премьера Виктор Орбан занимал на протяжении 16 лет.

По словам Мадьяра, на встрече с президентом Тамашем Шуйоком также обсуждались вопросы о внесении в конституцию страны поправок об усилении полномочий президента и о возможном проведении прямых президентских выборов. На данный момент главу страны избирает парламент.

«Мы сделаем все, чтобы восстановить верховенство закона, плюралистическую демократию и систему сдержек и противовесов», — объяснял ранее лидер партии «Тиса».

Одновременно с этим Мадьяр пообещал провести системные реформы для восстановления демократических институтов. В число первоочередных мер войдут борьба с коррупцией и защите национальных активов.