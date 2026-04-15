Жителям южных районов Ливан направлено новое предупреждение от Армия обороны Израиля с призывом срочно эвакуироваться на северный берег реки Захрани.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри сообщил, что в регионе планируются интенсивные удары по инфраструктуре движения «Хезболла», в связи с чем населению рекомендовано немедленно покинуть опасные районы.

В израильской армии подчеркнули, что в южной части Ливана уже применяется значительная военная сила, и возвращение в зону боевых действий без разрешения может представлять угрозу для жизни мирных жителей.