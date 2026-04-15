В Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В интервью Зеленский дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине.

«Если война продлится дольше, у Украины будет меньше оружия», — сказал он, говоря о ракетах для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Украинский лидер также предложил помощь в отношении Ормузского пролива.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря. Америка нас еще не просила», — добавил он.