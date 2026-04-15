В январе–феврале текущего года средняя месячная номинальная заработная плата в секторе информационных технологий в Азербайджане составила 1 915,5 маната.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Азербайджана.

Отмечается, что в государственном секторе средняя зарплата составила 1 807,8 маната, а в частном — 1 982,3 маната.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года средняя зарплата в данном секторе выросла на 1%. При этом в государственном секторе рост составил 15,3%, тогда как в частном секторе зафиксировано снижение на 7,5%.

По состоянию на 1 марта 2026 года число наёмных работников в секторе информационных технологий составило 33,5 тыс. человек, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.