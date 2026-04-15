США в полной мере ввели блокаду иранских портов, международная морская торговля, которая обеспечивает около 90% экономики Исламской Республики, «полностью» перекрыта.

Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM).

«Блокада иранских портов полностью выполнена. <…> Американские войска полностью остановили морскую торговлю с Ираном и из Ирана», — заявил командующий CENTCOM Брэд Купер.

В течение первых 24 часов блокады ни одному судну не удалось прорвать американскую ее, сообщило командование. Там отметили, что шести торговым судам было приказано вернуться в иранский порт в Оманском заливе.

CNBC со ссылкой на данные морской разведывательной компании Windward, в свою очередь, отмечает, что по меньшей мере два судна пересекли Ормузский пролив в первый день действия американской блокады. Одно из них — танкер Rich Starry, принадлежащий китайской компании и находящийся под санкциями США, отметили аналитики. По данным сервиса MarineTraffic, сейчас судно находится к востоку от оманского города Эль-Хасаб.