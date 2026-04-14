В Исмаиллинском районе задержаны лица, подозреваемые в разбойном нападении на таксиста.

Сообщается, что неизвестные, сев в такси под видом пассажиров, нанесли водителю телесные повреждения, после чего завладели его автомобилем и скрылись с места происшествия.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что в ходе проведённых мероприятий похищенный автомобиль был обнаружен брошенным в другом районе.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых — ранее судимых 49-летнего Пунхана Гурбанова и 44-летнего Тарлана Юсубова, которые скрывались в столице.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.