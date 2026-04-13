Иран объявил о приведении вооружённых сил в состояние «максимальной боевой готовности» на фоне сообщений о блокаде Ормузский пролив со стороны США.

Исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза заявил, что страна готова к любому развитию событий и будет реагировать на возможную агрессию «жёстко и решительно».

«Мы готовы к любому сценарию, и любая агрессия против нас получит жёсткий и решительный ответ», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всех иранских кораблей, которые попытаются обойти блокаду США в Ормузском проливе.