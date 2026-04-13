Президент США Дональд Трамп выступил с жёстким предупреждением в адрес судов, которые могут попытаться нарушить установленную Вашингтоном морскую блокаду Ормузского пролива.

«Если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, они будут немедленно уничтожены, используя ту же систему, которую мы применяем против наркоторговцев на лодках в море», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что речь идёт о быстрых и решительных мерах реагирования, направленных на пресечение любых попыток нарушения режима безопасности на море.

Отметим, что сегодня, 13 апреля, в 18:00 по Баку вступила в силу блокада США против Ирана в Ормузском проливе.